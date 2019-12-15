Sivasspor ile Fenerbahçe 27. randevuda

Fenerbahçe'nin toplam 61 golüne, Demir Grup Sivasspor 33 golle yanıt verdi. Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanacak mücadelede Ankara bölgesi hakemlerinden Ali Palabıyık düdük çalacak.

Çalımbay'ın Yanal'a şansı tutmuyor

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Ersun Yanal ile karşılaştığı son 6 Süper Lig maçının 5'inden yenik ayrıldı. Çalımbay'ın Yanal'a karşı bu altı maçtaki tek galibiyeti Kasım 2016'da Antalyaspor'u çalıştırdığı zaman gelmişti. Çalımbaylı Antalyaspor sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmişti.

Maçlar gollü geçiyor

Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki maçlar gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 26 maçta toplam 94 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 33, Fenerbahçe ise 61 kez fileleri havalandırırken, futbolseverler toplamda 94 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3.86 olarak gerçekleşti.

Sivasspor'da tek eksik Hakan

Karşılaşma öncesi DG Sivasspor'da 1 eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı olan kırmızı-beyazlıların başarılı oyuncusu Hakan Arslan, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Çalımbay, Hakan'ın yerine hangi oyuncuya şans vereceği ise merakla bekleniyor.