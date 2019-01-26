Sivasspor Hugo Vieira trasnferini böyle duyurdu! | İZLEYİN
Demir Grup Sivasspor, Portekizli Hugo Vieira'yı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Sivasspor Hugo Vieria transferini bu video ile duyurdu.
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