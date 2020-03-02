Sivasspor haftayı 3 puanla kapattı
Zirve mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanından 3 puanla döndü.
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