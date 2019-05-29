Sivasspor evidne güzel
Spor Toto Süper Lig'i 12. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor, sezon boyunca topladığı 41 puanın 27'sini evinde elde etti.
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