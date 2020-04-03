Servet Yardımcı: Ligleri en geç ağustos sonunda tamamlayacağız
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yardımcı, "Kesin takvim hakkında şu anda bir şey söyleyemiyoruz. Mayıs ayının başında tekrar görüşeceğiz, ligleri en geç ağustos sonunda tamamlayacağız" ifadelerini kullandı. Yardımcı ayrıca, UEFA ile görüştükten sonra Şampiyonlar Ligi finalinin en erken Temmuz ayı sonunda, en geç Ağustos ayı sonunda yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.
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