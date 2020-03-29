Servet Yardımcı: Kararı önümüzdeki hafta görmüş olacağız
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yardımcı, "UEFA birkaç senaryo üzerinden öneriyle önümüzdeki hafta içerisinde 55 federasyona ulaştırılacak. Ne olacağını önümüzdeki hafta görmüş olacağız" ifadelerini kullandı.
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