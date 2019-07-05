Serkan Korkmaz'dan Vedat Muriç yorumu
Kosovalı golcü Vedat Muriç'in sözleşmesinin bitimine kadar Çaykur Rizespor'da kalacağını duyurmasının ardından A Spor Yayınları Koordinatörü Serkan Korkmaz değerlendirmelerde bulundu.
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