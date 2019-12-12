Serkan Korkmaz: Türk futbolu dün akşam dibi gördü
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 6. ve son maçında PSG'ye konuk oldu. Aslan, Paris ekibine 5-0 yenilerek Avrupa'ya havlu attı. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri yorumlayan A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz, "Türk futbolu dün akşam gibi gördü" dedi.
Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri yorumlayan A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz, Spor Ajansı programında şu ifadeleri kullandı:
"ARTIK HERKESİN TAKKEYİ ÖNÜNE KOYMASI LAZIM"
Türk futbolunun zirve noktası UEFA kupası. Bütün futbol tarihimizin yakın dönemine, genç yaşlarından itibaren tanıklık etmiş birisi olarak söylüyorum, dün akşam dibi gördük. Artık herkesin takkeyi önüne koyması lazım. Yaşlı, işe yaramaz ya da ıskartaya çıkmış, pahalı yabancı oyuncularla tıka basa doldurulmuş, tuhaf, kimyası bozuk planlaması yanlış yapılmış kadrolarımız var.
"PSG MAÇI CİDDİYE ALMADI"
Bunu çok üzülerek söylüyorum; Paris Saint Germain maçı ciddiye almadı. Hırsla, sportif bir rekabet duygusunun zirvede yaşandığı bir ortamda çok acı skorlara tanıklık edebilirdik. Galatasaray dün 5 golle ucuz kurtuldu.
"BU TAKIMIN A PLANI BİLE YOK"
22 resmi maça çıkmış son 2 yılın şampiyonu bu takımın futbola benzeyen bir şey oynadığını kimse iddia edemez. Bu takım kötü çalışmış, iyi bir taktiği yok ve aynı zamanda A planı bile yok.
"EZBERİN BOZULMASI GEREKİYOR"
Galatasaray'ın devre arasında en iyi yapması gereken şey; iyi bir devre arası hazırlık kampı geçirmek ve Galatasaray'da futbol operasyonunu yönetenlerin ezberlerini bozması gerekiyor. Tabiki Fatih Terim'e futbol öğretecek ukalalıkta veya cehalette değilim. Ama bir ezber var ve o ezberin bozulması gerekiyor. Çevresindekilerle değiştiremediği veya çevresindekilerce katkıda bulunamayan yanlış giden bir ezberi var.
"BELKİ DE EKİBİ REVİZE ETMESİ GEREK"
Gol yememesi konusunda övülebilir ama ligin en az gol atan takımlarından birisi. Arka arkaya yarım saat iyi bir futbol oynamış takım yok şuanda. Bunu değiştirecek kişi de Fatih Terim'dir. Belki Terim'in ekibini revize etmesi gerekiyor.
"PSG'DEN 5'DE YENİLİR, REAL'DEN 6 YENİLİR"
Bu takım ayakta kalamıyor, 90 dakika oyunda kalamıyor. Koşamıyor ve bu takımın bir oyun planı yok. Yoksa PSG'den 5'de yenilir, Real'den 6'da yenilir.
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