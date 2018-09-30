Serkan Korkmaz: Taraftarlar Fenerbahçeli oyuncuları yuhaladı

A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Korkmaz, "Maçtan sonra Fenerbahçe taraftarı takımı tribüne davet ediyor, takım toplanıyor Fenerbahçe taraftarının önüne gidiyor ve taraftarlar takımı yuhalıyor." yorumunu yaptı.