Serkan Korkmaz sordu Fatih Terim cevapladı!
A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz sordu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim cevapladı... Sosyal medya üzerinden spor müdürlerinin sorularını yanıtlayan Terim, bakalım Serkan Korkmaz'a nasıl bir cevap verdi?
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