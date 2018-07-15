Serkan Korkmaz sordu Fatih Terim cevapladı!
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    Serkan Korkmaz sordu Fatih Terim cevapladı!

    A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz sordu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim cevapladı... Sosyal medya üzerinden spor müdürlerinin sorularını yanıtlayan Terim, bakalım Serkan Korkmaz'a nasıl bir cevap verdi?

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    15 Temmuz 2018, Pazar
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