Serkan Korkmaz: Mert Hakan Yandaş'ı iki İtalyan kulübü izliyor
A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz, Takım Oyunu programında Sivasspor'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile iki İtalyan kulübünün ilgilendiğini belirtti ve "Transfer eğilimi teyitli. Çok ciddi şekilde ilgileniyorlar. Antrenmanlara kadar takip ediyor olabilirler. Maçlarını yakından takip ediyorlar" ifadelerini kullandı.
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