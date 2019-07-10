Serkan Korkmaz: "Emre Mor kiralık gelecek" - Son dakika Galatasaray videoları, Galatasaray haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Serkan Korkmaz: "Emre Mor kiralık gelecek"

Serkan Korkmaz: "Emre Mor kiralık gelecek"

A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz, Galatasaray'ın kısa sürede KAP'a açıklaması beklenen Emre Mor transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Korkmaz, Emre Mor hakkında "10 milyon euro'ya Borussia Dortmun'a giden Emre Mor hayal kırıklığı yaratsa da daha sonra 13 milyon euro'ya Celta Vigo'ya transfer oldu. 3 milyon euro daha fazla ücretle transferi gerçekleşti, sonrasında maalesef La Liga'da daha büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ama Türkiye onun için iyi bir fırsat olacak. Emre Mor'un Fatih Terim'in elinde nasıl bir katkı vereceğini göreceğiz. Terim belli ki ona hala inanıyor. Transferin kiralık olduğu bilgisine ulaştık. Şimdi KAP bilgisini bekliyoruz. Detaylar merak konusu ama ben Emre Mor isminin heyecan uyardığı düşüncesindeyim" yorumunu yaptı.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
10 Temmuz 2019 , Çarşamba
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN