Serkan Korkmaz: "6+2+2 sert bir geçiş gibi duruyor"
A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz, önümüzdeki sezondan itibaren uygulamaya konulacağı iddia edilen 6+2+2 şeklindeki yeni yabancı kuralını Spor Ajansı programına yorumladı.
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