Sergen Yalçın: "Yeni sezon Malatya'ya hayırlı olsun"
Evkur Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, yeni sezon öncesi 'kampa hazırlık' olarak adlandırdığı çalışmada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Bazı bölgelerde eksiklerimiz var" diyen Yalçın transfer konusunda da açıklamalarda bulundu.
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