Sergen Yalçın: Oğuzhan'ı oynatayım parlasın!
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup için BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın devreye girdi. Sergen Yalçın Oğuzhan için, "Onu oynatayım yeniden parlasın" diye konuştu.
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