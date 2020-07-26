Sergen Yalçın: Kaleyi Türk oyuncu ile kurtarmayı düşünüyoruz
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, yaptığı konuşmada transfere ilişkin konuştu ve gelecek sezon kalecilerinin Türk olacağını söyledi.
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