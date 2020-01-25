Sergen Yalçın Beşiktaş yolunda

Beşiktaş teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirmeye hazırlanıyor...

En son BtcTurk Yeni Malatyaspor'u çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam, sarı siyahlılarla bu sezon çıktığı 17 lig maçında 6 galibiyet, 6 beraberlik, 5 de mağlubiyet yaşamıştı.