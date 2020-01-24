"Sergen Yalçın bana Beşiktaş beni istediği gün koşarak giderim dedi"
A Spor yorumcusu Evren Turhan, Takım Oyunu programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlıların teknik direktör gündemine dair konuşan Turhan, "Sergen Yalçın bana Beşiktaş beni istediği gün koşarak giderim dedi." ifadelerini kullandı.
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