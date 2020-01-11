Serdar Sarıdağ'dan flaş Babel sözleri!
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Ana Haber programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Ajax'a kiralanan Ryan Babel hakkında konuşan Sarıdağ, "Babel, sosyal medyada harcadığı vaktin yarısını kitap okurken, yabancı basını okurken, dünya basınını okurken kullanırsa çok farklı profil gösterir." ifadelerini kullandı.
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