Serdar Sarıdağ: Yenildiği zaman bile iyi oynayan bir Beşiktaş var
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Ana Haber programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "Sergen Yalçın geldiğinden beri iyi futbol oynayan bir Beşiktaş var. Yenildiği zaman bile iyi oynayan bir Beşiktaş var." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Futbol otoriteleri Süper Lig'de ilk yarıyı değerlendirdi
- Sergen Yalçın'ın yanındaki gizemli kişi kim?
- Beşiktaş'ta Loris Karius'un yerine sürpriz aday!
- Sosyal medya yıkıldı! ''Pancu Karius'tan daha iyi kaleci''
- Sergen Yalçın için bunu da yapacaklar! Beşiktaş'ta...
- Abdullah Avcı Beşiktaş'ta oyuncularla vedalaştı!
- Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın'a eleştiri: Yükselişi suni
- Beşiktaş Vida'nın fiyatını belirledi! Premier Lig...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.