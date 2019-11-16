Serdar Sarıdağ: Turnuvada bu halimizle olmayız daha iyi oluruz
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ?, Son Sayfa programında A Milli Takım'ın EURO 2020'ye katılmaya hak kazanması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Sarıdağ, "Oyunun kalitesi açısından turnuvada bu halimizle olmayız daha iyi oluruz bence. Daha lig oturmadı, daha oyuncuların formu oturmadı." ifadelerini kullandı.
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