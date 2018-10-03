A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Spor Ajansı programında "Çeşitli yöneticilerden ve menajerlerden Fenerbahçe'nin bir Alman bir de Fransız hocayla görüştüğünü duydum. Bunlardan birini de Islam Slimani'nin tavsiye ettiği söyleniyor." dedi.