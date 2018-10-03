Serdar Sarıdağ: "Slimani Fenerbahçe'ye hoca önerdi"
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Spor Ajansı programında "Çeşitli yöneticilerden ve menajerlerden Fenerbahçe'nin bir Alman bir de Fransız hocayla görüştüğünü duydum. Bunlardan birini de Islam Slimani'nin tavsiye ettiği söyleniyor." dedi.
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