Serdar Sarıdağ: N'Sakala Beşiktaş'a hayırlı olsun
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Beşiktaş'ın transfer gündemine dair Futbol Meydanı programında flaş açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, siyah-beyazlıların Aytemiz Alanyaspor forması giyen Kongolu sol bek Fabrice N'Sakala transferini bitirdiğini söyledi.
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