Serdar Sarıdağ: MHK'de köklü değişiklikler olabilir
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Artı Futbol programında spor gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, MHK'de çok yakın zamanda köklü değişikliklerin yaşanabileceğini söyledi.
Sarıdağ'ın açıklamaları şu şekilde:
"MHK'de yakın zamanda çok köklü bir değişiklik olabilir. Asker kökenli eski bir hakemi ama futbol dünyasındaki bazı figürlerle maddi manevi ilişkisi olmayan birini getirebilirler."
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