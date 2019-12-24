Serdar Sarıdağ: MHK'de köklü değişiklikler olabilir
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Artı Futbol programında spor gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, MHK'de çok yakın zamanda köklü değişikliklerin yaşanabileceğini söyledi.
Sarıdağ'ın açıklamaları şu şekilde:
"MHK'de yakın zamanda çok köklü bir değişiklik olabilir. Asker kökenli eski bir hakemi ama futbol dünyasındaki bazı figürlerle maddi manevi ilişkisi olmayan birini getirebilirler."
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Göztepe yenilgisi bardağı taşırdı! 10 ayrılık 4 transfer
- Galatasaray'ın Göztepe kafilesi açıklandı! 6 isim kadroda yok
- Rıdvan Dilmen: Galatasaray 10'uncu da olsa Terim kalır
- Galatasaray'da flaş ayrılık! Nzonzi'den sonra o da gidiyor...
- Eski Fenerbahçeli Emenike'nin derbi paylaşımı olay oldu!
- Galatasaray maçına damga vuran görüntü! Yıldız isimler birbirine girdi
- Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde düğümü çözecek isimler belli oldu! İşte o flaş detay...
- Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Terim'den sürpriz karar
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.