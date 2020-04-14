Serdar Sarıdağ: Kulüplerin taleplerinin olumlu karşılanması gerektiğini düşünüyorum
Kulüpler Birliği Vakfı, corona virüsü tedbirleri doğrultusunda yeni kararlar aldı. Süper Lig kulüplerinin, FIFA'nın tavsiye kararları doğrultusunda, oyuncularla indirim konusunda anlaşma yoluna gideceği açıklandı. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Kulüpler Birliği'nin yaptığı bu açıklamaları değerlendirdi. Sarıdağ, "Kulüpler Birliği'nin bu açıklamaları çok yerinde. Kulüplerin taleplerinin olumlu karşılanması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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