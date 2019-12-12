Serdar Sarıdağ: Federasyon acilen açıklama yapmalı!
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Beşiktaş'ın limit artırımı açıklaması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Serdar Sarıdağ, "TFF, acilen bu konuyla ilgili açıklama yapmalı" dedi.
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