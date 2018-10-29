Serdar Sarıdağ: Eğer bu maç Ankara'da oynansaydı Cocu gitmezdi
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "Fenerbahçe taraftarı stadı terk etmediği için Cocu gönderildi. Eğer bu maç Ankara'da oynansaydı Cocu gitmezdi." yorumunu yaptı.
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