Serdar Sarıdağ: Comolli'de olan yetki Aziz Yıldırım'da yoktu
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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