Serdar Sarıdağ: Bu sezon İstanbul dışında bir takım şampiyon olursa ben hiç şaşırmam
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Futbol Meydanı programında Süper Lig'in gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Lig arasına kadar çok sürprizler olacağını vurgulayan Sarıdağ, "Bu sezon İstanbul dışında bir takım şampiyon olursa ben hiç şaşırmam." ifadelerini kullandı.
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