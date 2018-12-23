Serdar Sarıdağ: "Bazı futbolcular 'Şenol Hoca gitti mi?' diye sormuş
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Spor Ajansı programında "Beşiktaş'ta bazı futbolcular 'Şenol Hoca gitti mi?' diye sağa sola sormuş" dedi.
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