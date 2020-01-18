Serdar Sarıdağ: Abdullah Avcı Guilherme'yi istemedi
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Son Sayfa programında Beşiktaş'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Sarıdağ, siyah-beyazlıların gündemini uzun süre meşgul eden Guilherme transferiyle ilgili "Guilherme'yi Abdullah Avcı istemedi. Avcı önce sıcak bakıyordu fakat 'Ben tercihimi Oğuzhan'ı kazanmakta kullanacağım' dedi." ifadelerini kullandı.
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