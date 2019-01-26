Serdar Aziz'den transfer açıklaması
Adı Fenerbahçe ile anılan Galatasaray'ın milli stoperi Serdar Aziz, "Galatasaray'da çalışmalarıma devam edeceğim. Kulübüm ayrılmamam yönünde karar aldı. Transfer görüşmelerine son verdim." açıklamasını yaptı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İşte transferin perde arkası! Pato Galatasaray'a bedavaya gelecekti...
- Taraftardan Galatasaray yönetimine büyük tepki!
- Galatasaray'a transferde bir kötü haber daha!
- Galatasaray'da bir ayrılık daha! Kazanacağı yıllık ücret...
- Galatasaray'ın istediği iki futbolcu hayatını kaybetti (Futbolcu ölümleri)
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ozan Kabak açıklaması
- Forvetsiz Galatasaray şov yaptı sosyal medya çıldırdı!
- Galatasaray'a dünya yıldızı forvet! İşte Terim'in yeni gözdesi