Serdar Aziz'den transfer açıklaması
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Serdar Aziz'den transfer açıklaması

Adı Fenerbahçe ile anılan Galatasaray'ın milli stoperi Serdar Aziz, "Galatasaray'da çalışmalarıma devam edeceğim. Kulübüm ayrılmamam yönünde karar aldı. Transfer görüşmelerine son verdim." açıklamasını yaptı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.

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26 Ocak 2019, Cumartesi
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