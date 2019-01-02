Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Serdar Aziz için sürpriz bir gelişme yaşandı. Milli futbolcu, ikinci yarının ilk antrenmanına çıkamayacak.

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Serdar Aziz için ilk hamle geldi.

Galatasaray, devre arası hazırlıklarına kampa alınıp alınmayacağı merak konusu olan Serdar Aziz'den yoksun başlayacak. Gelen bilgilere göre Serdar Aziz ilk antrenmana çıkamayacak. Bu kararda etkili olan faktör ise Fatih Terim-Serdar Aziz görüşmesinin henüz yapılamamış olması. İkili arasındaki görüşmenin yarın yapılması bekleniyor.