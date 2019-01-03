A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce, Galatasaray'ın flaş Serdar Aziz kararı ardından canlı yayına bağlanarak detayları aktardı. İnce, "Serdar Aziz'in Galatasaray kulübünden 2 milyon Euro alacağı var. Galatasaray kulübü Serdar Aziz için herhangi bir bonservis bedeli belirlemiş değil" dedi.