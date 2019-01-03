Serdar Aziz Galatasaray'dan ne kadar alacak?
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Serdar Aziz Galatasaray'dan ne kadar alacak?

A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce, Galatasaray'ın flaş Serdar Aziz kararı ardından canlı yayına bağlanarak detayları aktardı. İnce, "Serdar Aziz'in Galatasaray kulübünden 2 milyon Euro alacağı var. Galatasaray kulübü Serdar Aziz için herhangi bir bonservis bedeli belirlemiş değil" dedi.

Galatasaray'la Serdar Aziz'in yolları ayrıldı!

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03 Ocak 2019, Perşembe
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