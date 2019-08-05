Serdal Adalı'dan transfer açıklaması
Beşiktaş İkinci Başkanı ?Serdal Adalı, Martins Indi transferinin maliyeti nedeniyle çok zor olduğu ifade etti. Quaresma için gelen teklif bulunmadığını belirten Adalı, Mario Gomez'in gündemlerinde olmadığını vurguladı.
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