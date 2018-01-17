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    Şenol Güneş'ten Mitrovic'e övgü

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1 sona eren Osmanlıspor maçı sonrası A Spor'a açıklamalarda bulundu. Bireysel ve takım oyunu olarak olumsuz bir gece olduğunu belirten Güneş, "Şans bulan "Mazeretler, sahneye çıkan futbolcunun güzel şeyler sunmasını engellememesi lazım. Bugün oynayanlar arasında en iyi oynayan Mitrovic'ti ve sonradan giren Talisca'ydı. Oyuncu ayrımı yapmam ama diğerlerinin daha fazla kendini göstermesi gerekiyordu" dedi.

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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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