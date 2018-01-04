Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında yaptığı açıklamada Quaresma ve Babel'in performansını da değerlendirdi. Bu sırada Messi'yle de karşılaştırma yapan tecrübeli hoca "Sonuçta bunlar Messi değil ama inşallah Messi gibi olacaklar" dedi. İşte Şenol Güneş'in açıklamaları: "Ricardo mükemmel değil tabi ki eksikleri var elbette. Ama Ricardo üzerinden bazı spekülasyonlar yapılıyor o da yıpranıyor, onu görüyorum. Evet eksikleri var ama bize çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Aynı şey Babel için de geçerli. O ortayı yapmıyor öteki türlü katkı yapıyor. Yani bir adamdan her şeyi bekleyemezsiniz, bu adamlar Messi değil. İnşallah yakında Messi gibi olacağız." .