Şenol Güneş'ten Karius açıklaması
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, galibiyetle ayrıldıkları Göztepe maçı sonrası 3 puanın sevindirici olduğunu belirtti. Karius ile ilgili de konuşan Güneş "onun düşüncesi yanlış bir düşünce" dedi.
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