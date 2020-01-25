Şenol Güneş'ten genç futbolculara öğüt
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından soyunma odasına giderek Altınordulu gençlere öğütlerde bulundu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından soyunma odasına giderek Altınordulu gençlere öğütlerde bulundu. Güneş yaptığı konuşmada, "Genelde son zamanlarda oynanan futbola sıkıcı diyorduk; ama bu maçta heyecan vardı. Çok pozisyon oldu keyifli maç oldu. Genç takımlarda maçı kazanamasanız bile, kazanımlarınız oluyor. Oyununuzu geliştiriyorsunuz. Dersler çıkarırsanız ileride telafisini yaparsınız. Öncelikle kendinize güvenmenizi bekliyoruz, yeni nesiller geliyor siz de katılabilirsiniz. Okulunuzu okuyun, hayatı değerlendirin, futbolu en iyi şekilde yapmaya çalışın" dedi.
ŞENOL GÜNEŞ: KENDİNİZ OLUN
Gençlerin imkanlar bakımından çok şanslı olduğunu belirten Şenol Güneş, "Çok şanslısınız, güzel bir tesisiniz ve başkanın heyecanı var. Biz amatörken malzemesi, tesisi, eğitimcisi olmayan dönemlerden bugünlere geldik. Siz çok daha avantajlısınız ama sıkıntınız üzerine ne koyacağınız. Özgür olun, yaratıcılığınızı kullanın. Bir başkası gibi olmayın, kendiniz olun. Herkesten faydalan ama kendin ol. Çünkü Messi bir tane var, başka Messi yok veya başka Ronaldo yok. Kendiniz üretin, katın bir şeyler, hocalarınızı dinleyin. Onların en iyisini vereceklerini düşünüyorum. Sorun öğrenin, bildiğinizi paylaşın. Hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.
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