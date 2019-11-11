Şenol Güneş'ten Altay Bayındır ve Emre Belözoğlu açıklaması

Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Yarışta ilk günden beri oldukça mesafe katettik. Son düzlüğe geldik, son adımı da iyi atmak istiyoruz. Anadolu'da başlayan bu yarışı, İstanbul'da bitirip Avrupa'ya gitmek istiyoruz."

"HEDEFİMİZ 2 MAÇTA 6 PUAN"

"Hedefimiz 2 maçta 6 puan. Burada alacağımız bir beraberlik de gruptan çıkmamızı garantileyecek. En kötü ihtimalle beraberlik bile bizim için iyi bir sonuç, hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na gitmek olduğu için."

"ALTAY BAYINDIR'I BİZİMLE İDMANDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

"Maçtan bir gün önce İstanbul'a gelecekler, şu anda Antalya'da kamptalar. Beş oyuncumuz Avrupa'dan geliyor bugün. Ümit takımda olan Altay Bayındır'ı bizimle birlikte idmanda görmek istiyoruz."

"TÜRKİYE'Yİ MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"

"Perşembe günü birlikte, daha önce başardığımız, aldığımız iyi sonuçlarla Türkiye'yi mutlu ettiğimiz gibi yine mutlu etmek istiyoruz. Herkesin duasını bekliyoruz. Maçın sonunda mutlu olarak ayrılmak istiyoruz."

"KULÜPLERİMİZİN KÖTÜ SONUÇLAR ALMASI HEPİMİZİ ÜZÜYOR"

"Kulüplerimiz de oyuncularımız da hep bizim. Biz de onları temsil ederek yarışıyoruz. Türk oyuncularla Avrupa'da yarışıyoruz. Kulüplerimizin beklenenin dışında sonuçlar alması hepimizi üzer, üzüyor da."

"AVRUPA'YA DİREKT GİTMEK İÇİN HERKESİN SORUMLULUĞU VAR"

"Son maçlara baktığımızda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden elenmiş görüyoruz bazı takımları. Galatasaray'ın Brugge'u yenerek Avrupa Ligi'nde devam etmesi, Başakşehir'in yoluna devam etmesi ihtimal dahilinde. Avrupa'ya direkt gitmek için herkesin sorumluluğu var."

"EMRE'NİN OYNAYIP OYNAMAYACAĞI BELLİ DEĞİL"

"Emre Belözoğlu bizim için lider bir oyuncu. Tecrübesiyle ve oyunculuğuyla bize çok katkı veren bir kardeşimiz. Emre'nin bir sakatlığı var. Yaşı ve sakatlığı itibarıyla hem takımında hem de milli takımda her şeye katlanıp oynamaya çalışıyor. Bizimle beraber olacak. Oynayıp oynamayacağı ile ilgili sürece bakacağız ama şu anda bir sakatlığı var. Cuma gününden beri tedavisi sürüyor. Durumuna bu akşam ya da yarın bir daha bakacağız ama kamptan ayrılmayacak onu söyleyeyim."

"HEDEFİMİZE ULAŞMAK İSTİYORUZ"

"Her şeye hazır olmak lazım. Panik yapmak, telaş yapmak doğru değil. Hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bunu unutmayalım öncelikle."

"EN KÜÇÜK BİR İHMALE TAHAMMÜL YOK"

"Gittiğimizle ilgili varsayımla konuşmak doğru değil. Taraftardaki rahatlığın güvenle alakalı olduğunu düşünüyorum ama oynamadan kazanılmıyor. Kendimize güveniyoruz, inanıyoruz ve maçı önemsiyoruz. Maç, bizim için son adım olacak. En küçük bir ihmale tahammül yok."

"ÇAĞLAR VE MERİH'LE GURUR DUYUYORUM"

"Çağlar ve Merih'le ne olursa olsun gurur duyuyorum. Hem karakter, hem oyun olarak doğru yoldalar."