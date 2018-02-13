Türkiye Futbol Vakfı tarafından ‘Yılın Teknik Direktörü’ seçilen Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş, “Bu ödülü Abdullah Avcı da hak etti. Onunla paylaşacağım” dedi TÜRKİYE Futbol Vakfı’nın düzenlediği 2017’nin en iyileri ödül töreninde ilginç anlar yaşandı. Beşiktaş’taki Point Otel’de gerçekleşen organizasyonda geçen yılın şampiyonu Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş, “Yılın En İyi Teknik Direktörü” ödülünü almak için sahneye geldiğinde sürpriz yaptı. Ödülü Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı ile paylaşacağını açıkladı. İKİ ÖDÜL HAZIRLANMIŞ SAHNEYE geldiğinde mikrofonu eline alarak “Bu yılki ödülü bir arkadaşımla daha paylaşacağım” diyerek Abdullah Avcı’yı sahneye davet eden Şenol Güneş, meslektaşını ilk kutlayan isim oldu. Türk Futbol Vakfı Başkanı Engin Verel, bir ödül daha hazırladıklarını belirterek Avcı’ya ve Güneş’e ödüllerini takdim etti. l Yılmaz Şenol Kara Kartallar ödülleri topladı TÜRKİYE Futbol Vakfı’nın 2017 ödül törenine Beşiktaş damgasını vurdu. Siyah-beyazlıların ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi’nin de katıldığı organizasyonda ‘Yılın en iyi teknik direktörü’ seçilen Şenol Güneş’in yanı sıra 4 futbolcu daha ödül aldı. Fabricio Ramirez ‘en iyi kaleci’, Dusko Tosic ‘en iyi defans oyuncusu’, Vagner Love ‘en iyi forvet oyuncusu’, ödüllerinin sahibi oldu.