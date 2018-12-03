Şenol Güneş'in soyunma odası konuşması
Beşiktaş Kulübü 1-0 kazanılan Galatasaray derbisi sonrası soyunma odasında çekilen görüntüleri yayınladı. Şenol Güneş'in Caner ve Quaresma'ya yaptığı gönderme gülüşmelere neden oldu.
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Ljajic'in penaltıdan attığı golle ezeli rakibini 1-0 yenen Beşiktaş'ta maç sonu keyifler yerindeydi.
Siyah-beyazlı kulüp, Şenol Güneş'in maç sonu soyunma odasında yaptığı konuşmayı yayınlandı.
İşte Şenol Güneş'in o konuşması;
CANER'LE QUARESMA'YA DEPAR GÖNDERMESİ
"Arkadaşlar tebrik ediyorum. Son 3 günde çok büyük emek verdiniz. Yalnız son dakikalarda depar atamayanlar (Caner'le Quaresma'yı kastediyor) sevinç turunda depar attı, onları gördüm."
SİZ BUNU YAPTINIZ
"Hepinize teşekkür ediyorum. Çok ağır eleştiriler aldınız. Her şey sizin elinizdeydi. Umarım bunu devam ettiririz. Siz bunu yaptınız."
HEPİNİZ BÜYÜKSÜNÜZ
"Bizi eleştiriyorlar ama bugünkü oyun bunu gerektiriyordu. Büyük futbolcularla büyük maçlar oynanır. Hepiniz büyüksünüz."
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