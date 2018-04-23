Şenol Güneş'in koridorda yeni görüntüleri ortaya çıktı – Fotomaç TV
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    Şenol Güneş'in koridorda yeni görüntüleri ortaya çıktı

    Ziraat Türkiye Kupası'nda çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki yarı final rövanş maçıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in koridorda yaşadıkları.

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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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