Şenol Güneş: Türk halkını Milli Takım'a tekrar yakınlaştırdık

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grup ikincisi olarak finallere katılmaya hak kazanan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi. Turnuvada İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşilmesinin ardından gerçekleşen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Güneş, "Mutlu ve gururluyum. Milli takım ortak değerimiz diyerek, birlikte bir yola çıktık. Çalıştık ve başardık. UEFA Uluslar Ligi'nde B liginden C ligine düşmüştük. Milli maça gelmeyen ve kiminle maç olduğunu merak etmez haldeydik. Bunların aşıldığını gördük. Takımdaşlık, ekip ruhu, milli takımın halkla iç içe olmasını sağladık. Herkesin katkısı olduğunu söylemek istiyorum. Diyalog ortamını sıcak tuttuk. Kulüpleri, hocaları ziyaret ederek herkesin gönlünü aldık. Herkes olağanüstü çalıştı. Eski-yeni oyuncuları kaynaştırdık. Emre ve Burak bu konuda örnek davrandılar. Gelecek adına örnek oldular. Böyle devam etmelerini istiyorum" şeklinde konuştu.

"Anadolu taraftarı bizi bağrına bastı"

Eleme maçlarında kendilerine destek olan taraftarlara da teşekkür eden Güneş, "Anadolu seyircisi bizi bağrına bastı. Yıllar sonra oynadığımız İstanbul'a geldik. Zor maçlar oynadık. Beraberliğe sevindik. Aynı duyguyu tribünün de düşündüğünü görüyordum. Maç bittiğinde hiçbir şey söylemeye gerek yoktu. Stade de France'da 80 bin seyirciden 30 bini Türk seyirciydi. Maç fair-play çerçevesinde izlendi. Sonuç olarak taraftarımız olumsuz eleştiri aldığı dönemlerin tam tersine örnek oldu. Türk insanının ne kadar fair play ile maç izlediğini gösterdik. Bütün turnuvalara katılma istiyoruz. Biz insan olarak, ülke olarak komşusu açken rahat olan bir millet değiliz. Bizde ırkçılık yoktur. Biz teröre karşıyız" ifadelerini kullandı.

"Açılış maçının İtalya ile olması ayrı bir renk"

Şenol Güneş, turnuvadaki rakipleri de değerlendirerek, "Baktığımızda güçsüz takım göremezsiniz. Hepsiyle oynayabileceğimizi düşünüyorum. Biz futbolumuzu oynayacağız. Oyuncularımız kendilerini geliştirecekler. Bugünlere de öyle geldiler. Rakiplerin teknik direktörleri Petkovic, Mancini bizleri tanıyor. Güzel maçlar olacak. Açılış maçının İtalya ile olması ayrı bir renk. Rakiplerle ilgili analizleri yapıyoruz. Mart ayında Slovenya ve Avusturya ile iki hazırlık maçı oynayacağız. 4 maç planlıyoruz. Kamplara mayıs ortasında, lig bitiminde başlayacağız. 2022 Dünya Kupası'nı düşündüğümü söyledim ama ilk olarak 2020 Avrupa Şampiyonası'nda nasıl başarılı oluruz bunu tartışacağız. Güzel günler yaşayacağız. Umut, mutluluk ve güven vermeye devam ediyoruz. İyi şeyler yapacağız. Yokluktan varlığa geçtiğimizi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"Milli takım kadrosuna girebilmek bir yarış"

Güneş, Türk milli takımını tercih etmeyen gurbetçi futbolcuların daha sonra milli takıma gelebildiğinin altını çizerek, "Elimizde kadro var. Mümkün olduğunca formu iyi olanları tutmak istiyorum. Bunu geçecek olan olursa alırız. Bu bir yarış. Dünya, Avrupa diye devam edecek. Sayısı fazla olacağını düşünmüyorum. Görüştüğümüz ama diğer milli takımlara giden oyuncular o takımlarda hazırlık maçı oynadılar. Gittikleri takımlarda oynama şansı az olanlar bize gelebilirler. Bu takibimiz devam edecek" açıklamasını yaptı.

"6 puanla gruptan çıkacağımızı düşünüyorum"

Deneyimli çalıştırıcı bir basın mensubunun 'Kaç puanla gruptan çıkarız, kafanızda hangi maçları kazandınız' şeklindeki sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"İlla bir hesap yaparsak 6 puan. Hem Galler hem İsviçre. 4 puan Fransa'dan aldık, 1 puan izlanda'dan aldık. Bizim özelliğimiz öngörülemez olmaktır. Rakip senin oyunundan şaşırmalı. Biz İtalya'yı yeniden gözden geçireceğiz ama Galler daha önemli. Herkesin gözü İsviçre ve İtalya'nın üstünde. Rakibi tanımak oyun tarzına hazır olmak kolay. İnşallah bütün puanları alırız ama ben 6 puanla çıkacağımızı düşünüyorum."

"Çekinilen bir takım olmayı sağlamak güzel"

Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipler İsviçre ve Galler'in teknik direktörlerinin Türkiye'nin oynadığı futboldan çekindiklerini söylemelerinin hatırlatılması üzerine Güneş, "Çekinilen bir takım olmamızı sağlamak güzel. Futbol adına güzel iş yaptığımızı düşünüyoruz. Her maçta kendi futbol felsefemizi oynamaya çalışacağız. Yetenek, yapıcılık ve çalışma var. Her şey var ama dağınıklığımız da var. Biraz organize biraz eleştiri gerek. Avrupa'nın futbol ve birçok konusunda gerisindeyiz" değerlendirmesini yaptı.

"Keşke final oynasak"

67 yaşındaki teknik direktör, Londra'da oynanacak olan final müsabakası ile ilgili de konuşarak, şu ifadelere yer verdi:

"Biz tüm senaryoları hazırladık. Gruptan çıktığımızda nereye gideceğimiz de önemli. 2. veya 3. olduğun zaman farklı yerler var. Buna göre merkezi kamp yerleri bakacağız. Bu işi yapıyorsan en iyisini yap. En iyisini verip başaramazsanız ben buyum dersiniz. Vicdanen rahat olursun. Keşke final oynasak. Bunu herkes istiyor. Bu takım bu turnuvayı geçirecek ama ne olursa olsun her maçımızda futbolumuzu yukarı çıkarmak zorundayız. Biz bundan sonraki turnuvayı gruptan çıkıp yarı finale gelsek de, elenip gruptan çıkamasak da istiyoruz. Futbol altyapısını sağlamlaştıracağız. Adım adım gidiyoruz. Merdivenlerin basamaklarına basalım, zirveye çıkarız."

Güneş, turnuva öncesi Slovenya ve Avusturya ile mart ayında 2 hazırlık maçı yapacaklarının altını çizerek, gelişim durumuna göre haziran ayında da 2 maç planlayabileceklerini ve 4 hazırlık mücadelesi ile turnuvaya gideceklerini aktardı.