Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş taburcu edildi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında çıkan olaylarda yaralanarak başına dikiş atılan ve sonrasında hastaneye kaldırılan Şenol Güneş tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Hastaneden edinilen bilgiye göre tecrübeli teknik adamın durumunun iyi olduğu ve sabah saatlerinde de hastaneden ayrıldığı öğrenildi.