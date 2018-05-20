Şenol Güneş: Forvet ve sağ bek şart
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sivasspor galibiyeti sonrası yeni sezonla ilgili konuştu. Şenol Güneş, 'forvet ve sağ bek transferi şart' dedi.
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