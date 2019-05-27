Şenol Güneş: "4 yılda Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılmayı arzuluyoruz"
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında düzenlediği basın toplantısında "4 yıl içerisinde Avrupa Şampiyonası'na katıldığımız zaman ilk hedefimizi gerçekleştirmiş oluruz. İkinci aşama ise 2022 Dünya Kupası. Bu iki organizasyona katılırsak önümüzdeki 10 yıla damga vururuz." ifadelerini kullandı.
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