Şener Özbayraklı Galatasaray yolunda
Galatasaray, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Şener Özbayraklı ile ön protokol imzaladı.
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