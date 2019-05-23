Sen Anlat Karadeniz'de Yusuf Yazıcı sürprizi
ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Trabzonspor Müzesi ziyaret edildi. Trabzonspor'un kaptanı Yusuf Yazıcı, dizinin son bölümünde konuk oyuncu olarak yer aldı.
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